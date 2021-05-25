«Осасуна» подписала лучшего бомбардиром «Эйбара»
12:58
«Осасуна» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Энрике Гарсией. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.
31-летний испанец присоединился к «Осасуне» на правах свободного агента. По окончании сезона у него истек срок действия контракта с «Эйбаром», который вылетел в сегунду.
В минувшем сезоне Гарсия стал лучшим бомбардиром «Эйбара». В 37 матчах ла лиги он забил 12 голов.
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