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«Осасуна» подписала лучшего бомбардиром «Эйбара»

12:58
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«Осасуна» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Энрике Гарсией. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

31-летний испанец присоединился к «Осасуне» на правах свободного агента. По окончании сезона у него истек срок действия контракта с «Эйбаром», который вылетел в сегунду.

В минувшем сезоне Гарсия стал лучшим бомбардиром «Эйбара». В 37 матчах ла лиги он забил 12 голов.

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