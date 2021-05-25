Модрич на год продлил контракт с «Реалом»
12:16
Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает сайт «сливочных».
35-летний хорватский полузащитник выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».
В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
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