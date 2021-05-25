Модрич на год продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает сайт «сливочных».

? @LukaModric10 firm? el contrato en la Ciudad Real Madrid acompa?ado por el presidente Florentino P?rez.#Modri?2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021

35-летний хорватский полузащитник выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».

В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.