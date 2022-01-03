«Алавес» подписал нападающего «Валенсии» Ремесейро
«Алавес» объявил о подписании нападающего «Валенсии» Давида Ремесейро.
Контракт с 27-летним испанцем рассчитан до конца июня 2025 года.
? ??? | Jason Remeseiro joins Deportivo Alav?s until 2025 ?— Deportivo Alav?s ??? (@alaveseng) January 3, 2022
Welcome, @JasonRemeseiro! ?#GoazenGlorioso ? pic.twitter.com/wuITuN3kGy
В сезоне-2021/22 Ремесейро принял участие в 7 матчах «Валенсии» и не отличился результативными действиями.
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