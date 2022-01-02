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Ла лига, расписание 19-го тура: «Хетафе» — «Реал» и другие матчи

15:20
Футболисты «Реала». Фото Getty Images
Футболисты «Реала». Фото Getty Images
Теги:
Все матчи 19-го тура чемпионата Испании.
Испания. Лига 1. 19-й тур
31 дек, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Эспаньол
Голы
Альдерете, 51 (1:0), Рауль де Томас, 83 (1:1), Пуадо, 88 (1:2)
Валенсия
Силлессен Коррейа (Иранцо, 78 ) Гильямон Альдерете Васс (Коиндреди, 85 ) Васкес (Пиччини, 67 ) Солер Гонсалу Гедеш Гомес Элдер Кошта (Черышев, 84 ) Дуро
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Гомес Дардер Баре (Морланес, 82) Меламед (Хиль, 71) Рауль де Томас Лорен Морон (Димата, 71) Алейш Видаль (Жофре, 81) Эмбарба (Пуадо, 62)
Предупреждения
Коррейа 12, Гонсалу Гедеш 19, Васс 63, Иранцо 78, Дуро 79, Силлессен 90  -  Меламед 30, Хиль 79, Педроса 90
Удаления
Дуро 82 (вторая ж.к)
Судьи
Мартинес
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Реал
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 18:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Гранада
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 20:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Сельта
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 23:00. Iberostar Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона
Испания. Лига 1. 19-й тур
03 янв, 21:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Леванте
Испания. Лига 1. 19-й тур
03 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Атлетик
Испания. Лига 1. 19-й тур
03 янв, 23:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Севилья

Все матчи ла лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении «ОККО Спорт»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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