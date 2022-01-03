Агенты Дембеле недовольны условиями «Барселоны» для игрока
«Барселона» продолжает переговоры по новому контракту нападающего Усмана Дембеле, сообщает football-espana. Футболист может покинуть каталонцев по окончании сезона-2021/22.
С 1 января 24-летний игрок может начать вести переговоры с любой командой, однако агенты форварда не спешат общаться с другими клубами из-за «Барселоны». Тем не менее представителей Дембеле не устраивают условия каталонцев для футболиста. Они хотят понизить оклад игрока из-за регистрации новичка Феррана Торреса.
В сезоне-2021/22 24-летний француз сыграл за «Барселону» 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
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