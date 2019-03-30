"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 30 марта, "Алавес" принимает "Атлетико".

"Алавес" занимает пятое место в чемпионате Испании, имея в активе 44 очка. У "Атлетико" 56 очков и второе место.

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Следить за матчем "Алавес" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

"Алавес" – "Атлетико": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 29-й тур, 30 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей