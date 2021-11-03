«Аль-Садд» поставил ультиматум «Барселоне» в переговорах с Хави
«Аль-Садд» не намерен идти на уступки в переговорах с «Барселоной» по поводу перехода главного тренера Хави, сообщает AS.
Катарскому клуб требует, чтобы официальное предложение по сделке представил лично президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Однако глава каталонского клуба отказался ехать в Доху для личной встречи с владельцем «Аль-Садда».
Также «Аль-Садд» намерен запросить выплату неустойки в размере одного миллиона евро.
27 октября каталонский клуб уволил Роналда Кумана с поста главного тренера.
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