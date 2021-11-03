Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет продлить контракт с клубом, сообщает Sport.es.
По информации источника, 24-летний француз попросил своего агента ускорить процесс подписания нового соглашения с «сине-гранатовыми».
Вчера, 2 ноября Дембеле появился на поле впервые в сезоне-2021/22. Француз вышел на замену в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо», отыграл 25 минут и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-da-ok-dembele-jugar-12589854
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