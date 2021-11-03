«Вильярреал» продлит контракт с 19-летним форвардом Пино до 2027 года
«Вильярреал» договорился о продлении контракта с нападающим Йереми Пино, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб продлит соглашение с 19-летним испанцем до конца июня 2027 года.
Agreement confirmed and to be signed soon. Y?remy Pino and Villarreal will continue together until June 2027. New release clause included. ?? #Villarreal— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2021
It's done — only matter of time for the announcement. https://t.co/pclGDtT92J
В сезоне-2021/22 Пино забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи в 15 матчах за «Вильярреал». В октябре форвард дебютировал за основную сборную Испании и попал в список претендентов на награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy-2021.
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