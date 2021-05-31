Агуэро надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о будущем капитана команды Лионеля Месси. Аргентинский форвард перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Сити».

«Да, я думаю, что Лео Месси будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Надеюсь поиграть за «Барсу» вместе с ним. Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», — приводит слова Агуэро в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Sergio Ag?ero: «Yes, I think Leo Messi will continue at Barcelona next season. I hope to play with Leo here at Barcelona... I know him so well, we're good friends». ???? #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2021

Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. 28 мая президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что ведутся переговоры по новому соглашению. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах.