Агуэро надеется, что Месси останется в «Барселоне»
21:47
Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о будущем капитана команды Лионеля Месси. Аргентинский форвард перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Сити».
«Да, я думаю, что Лео Месси будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Надеюсь поиграть за «Барсу» вместе с ним. Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», — приводит слова Агуэро в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. 28 мая президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что ведутся переговоры по новому соглашению. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах.
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