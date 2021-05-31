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Агуэро надеется, что Месси останется в «Барселоне»

21:47
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Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о будущем капитана команды Лионеля Месси. Аргентинский форвард перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Сити».

«Да, я думаю, что Лео Месси будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Надеюсь поиграть за «Барсу» вместе с ним. Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», — приводит слова Агуэро в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. 28 мая президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что ведутся переговоры по новому соглашению. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах.

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