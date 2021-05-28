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Лапорта рассказал о переговорах с Месси и Куманом и анонсировал трансферы на следующей неделе

12:47
Лионель Месси и Роналд Куман. Фото Reuters
Лионель Месси и Роналд Куман. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси и встрече с главным тренером команды Роналдом Куманом, а также анонсировал новые трансферы на следующей неделе.

«Мы прогрессируем в переговорах по контракту Месси, но еще ничего не подписано и не решено. Месси хочет остаться в «Барселоне», он любит клуб. На следующей неделе мы встретимся с Роналдом Куманом и обсудим его будущее в команде. Также на следующей неделе мы объявим о подписании новых игроков», — приводит журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter слова Лапорты.

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.

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