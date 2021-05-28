Лапорта рассказал о переговорах с Месси и Куманом и анонсировал трансферы на следующей неделе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси и встрече с главным тренером команды Роналдом Куманом, а также анонсировал новые трансферы на следующей неделе.

«Мы прогрессируем в переговорах по контракту Месси, но еще ничего не подписано и не решено. Месси хочет остаться в «Барселоне», он любит клуб. На следующей неделе мы встретимся с Роналдом Куманом и обсудим его будущее в команде. Также на следующей неделе мы объявим о подписании новых игроков», — приводит журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter слова Лапорты.

Joan Laporta: «We're progressing in talks to extend Leo Messi's contract but it's not done or signed yet. Messi wants Barcelona, he loves the club».



«We're gonna meet Ronald Koeman again next week to decide his future».



«Next week we're gonna announce new signings». ?? #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.