Лапорта рассказал о переговорах с Месси и Куманом и анонсировал трансферы на следующей неделе
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси и встрече с главным тренером команды Роналдом Куманом, а также анонсировал новые трансферы на следующей неделе.
«Мы прогрессируем в переговорах по контракту Месси, но еще ничего не подписано и не решено. Месси хочет остаться в «Барселоне», он любит клуб. На следующей неделе мы встретимся с Роналдом Куманом и обсудим его будущее в команде. Также на следующей неделе мы объявим о подписании новых игроков», — приводит журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter слова Лапорты.
Joan Laporta: «We're progressing in talks to extend Leo Messi's contract but it's not done or signed yet. Messi wants Barcelona, he loves the club».— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021
«We're gonna meet Ronald Koeman again next week to decide his future».
«Next week we're gonna announce new signings». ?? #FCB
Нынешний контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года.
В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.
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