41-летний вратарь «Кадиса» завершил карьеру через 2 недели после дебюта в ла лиге

Вратарь «Кадиса» Альберто Сифуэнтес завершил карьеру, сообщает официальный сайт клуба. 29 мая голкиперу исполнился 41 год, а 20 сентября он провел свой первый матч в испанской ла лиге.

Eres parte de nuestra historia @AlberCifu79



? Desde la 2015/2016 defendiendo nuestra porter?a.



? 209 partidos luchando con nuestro escudo en el pecho.



?? Un ascenso a #LaLigaSmartBank y otro a #LaLigaSantander



? #GraciasCapit?n pic.twitter.com/yGcJGN7Sk3 — C?diz Club de F?tbol (@Cadiz_CF) October 5, 2020

Сифуэнтес выступал за «Кадис» с 2015 года и помог ему пробиться в элитный дивизион, проведя в общей сложности 209 матчей за клуб. До этого сезона вратарь более 20 лет провел в низших испанских дивизионах в составе «Альбасете», «Дос Эрманас», «Мальорки», «Райо Вальекано», «Саламанки», «Мурсии», «Лорки. Сезон-2014/15 он отыграл в польском «Пясте».

В ла лиге 41-летний Сифуэнтес принял участие в двух играх. В дебютном матче с «Уэской» 20 сентября он отыграл на ноль (2:0), а неделю спустя пропустил три гола от «Севильи» (1:3), причем два — на 90-й и 90+4-й минутах.