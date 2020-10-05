Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

41-летний вратарь «Кадиса» завершил карьеру через 2 недели после дебюта в ла лиге

21:16
Альберто Сифуэнтес. Фото "Кадис"
Альберто Сифуэнтес. Фото "Кадис"

Вратарь «Кадиса» Альберто Сифуэнтес завершил карьеру, сообщает официальный сайт клуба. 29 мая голкиперу исполнился 41 год, а 20 сентября он провел свой первый матч в испанской ла лиге.

Сифуэнтес выступал за «Кадис» с 2015 года и помог ему пробиться в элитный дивизион, проведя в общей сложности 209 матчей за клуб. До этого сезона вратарь более 20 лет провел в низших испанских дивизионах в составе «Альбасете», «Дос Эрманас», «Мальорки», «Райо Вальекано», «Саламанки», «Мурсии», «Лорки. Сезон-2014/15 он отыграл в польском «Пясте».

В ла лиге 41-летний Сифуэнтес принял участие в двух играх. В дебютном матче с «Уэской» 20 сентября он отыграл на ноль (2:0), а неделю спустя пропустил три гола от «Севильи» (1:3), причем два — на 90-й и 90+4-й минутах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир