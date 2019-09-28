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34-летний Касорла впервые в карьере забил в трех матчах подряд

00:53

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла отметился голом в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:1). На 68-й минуте он реализовал пенальти.

34-летний испанец впервые в карьере забил в трех матчах чемпионата подряд. Ранее он забивал «Вальядолиду» и «Барселоне».

Касорла во второй раз вернулся в «Вильярреал» в 2018 году. Ранее в его карьере были «Рекреативо», «Малага» и «Арсенал».

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