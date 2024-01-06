18-летний Гюлер дебютирует за «Реал» в кубковом матче с «Арандиной»
Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер попал в стартовый состав «сливочных» в матче 4-го раунда Кубка Испании против «Арандины».
Встреча станет дебютной для 18-летнего хавбека в футболке мадридского клуба.
Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро.
Турок еще ни разу не сыграл за «Реал». В июле он получил травму мениска, а в сентябре и ноябре у него выявили мышечные повреждения.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|19
|11
|5
|3
|36-19
|38
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|19
|8
|8
|3
|30-19
|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
9
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
10
|Лас-Пальмас
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
|5
|14
|19-43
|5
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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