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18-летний Гюлер дебютирует за «Реал» в кубковом матче с «Арандиной»

Руслан Минаев
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Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер попал в стартовый состав «сливочных» в матче 4-го раунда Кубка Испании против «Арандины».

Встреча станет дебютной для 18-летнего хавбека в футболке мадридского клуба.

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Турок еще ни разу не сыграл за «Реал». В июле он получил травму мениска, а в сентябре и ноябре у него выявили мышечные повреждения.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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«Жирона» обыграла «Эльче» в Кубке Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
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1.02 23:00
Хетафе – Реал
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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