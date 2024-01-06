«Жирона» обыграла «Эльче» в Кубке Испании

«Жирона» в гостях обыграла «Эльче» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0.

У каталонского клуба в концовке первого тайма счет открыл Дейли Блинд. Хавбек Ян Коуту удвоил преимущество гостей в середине второй половины матча.

«Жирона» вышла в 1/8 финала Кубка короля. Ранее в следующий раунд турнира пробились «Атлетико» и «Хетафе».

Пары 1/8 финала Кубка Испании станут известны после жеребьевки.