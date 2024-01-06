«Райо Вальекано» победил «Уэску» в матче Кубка Испании

«Райо Вальекано» на выезде победил «Уэску» в матче 4-го раунда Кубка Испании — 0:0 (2:0 д.в.).

В основное время команды не забили голов. В концовке дополнительного времени гости дважды поразили ворота хозяев. Голы забивали Оскар Валентин и Исаак Палазон.

«Райо Вальекано» вышел в 1/8 финала Кубка короля. Ранее в следующий раунд турнира пробились «Атлетико», «Жирона» и «Хетафе».

Пары 1/8 финала Кубка Испании станут известны после жеребьевки.