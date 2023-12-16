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Сегодня, 08:00

17-летний нападающий Эндрик впервые приехал в Мадрид после подписания контракта с «Реалом»

Руслан Минаев
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Эндрик.
Фото AFP

Нападающий «Палмейраса» Эндрик впервые приехал в Мадрид после подписания контракта с «Реалом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

17-летний бразилец посетит матч «сливочных» с «Вильярреалом» и пообщается с президентом клуба Флорентино Пересом.

В июле 2024 года форвард станет игроком «Реала». Мадридцы договорились о выкупе его контракта за 37,5 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за «Палмейрас» 53 матча, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.

ФК Реал
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Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
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Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
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