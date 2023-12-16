17-летний нападающий Эндрик впервые приехал в Мадрид после подписания контракта с «Реалом»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик впервые приехал в Мадрид после подписания контракта с «Реалом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

17-летний бразилец посетит матч «сливочных» с «Вильярреалом» и пообщается с президентом клуба Флорентино Пересом.

В июле 2024 года форвард станет игроком «Реала». Мадридцы договорились о выкупе его контракта за 37,5 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за «Палмейрас» 53 матча, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.