Анчелотти решил сделать Лунина основным вратарем «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение сделать голкипера Андрея Лунина основным вратарем команды, сообщает As.

Специалист считает, что 24-летний украинец стал сильнее испанца Кепы Аррисабалаги, который был арендован у «Челси» после травмы основного голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

As отмечает, что у Лунина процент сэйвов лучше, чем у Аррисабалаги — 86 против 77. Добавил уверенности в выборе Анчелотти матч против «Бетиса» (1:1) в чемпионате Испании.

Лунин в этом сезоне провел 8 матчей за «Реал» и 4 из них отстоял на ноль. У 29-летнего Аррисабалаги — 14 матчей и 6 — на ноль.