Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер не сыграет за команду в 2023 году, утверждает AS.

По данным источника, в мадридском клубе не хотят спешить с восстановлением 18-летнего турка и считают, что игроку нужно дать время, чтобы окончательно вылечиться.

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Турок еще ни разу не сыграл за «Реал». В июле он получил травму мениска, а в сентябре и ноябре у него выявили мышечные повреждения.

В 2023 году «Реалу» предстоит провести еще два матча: против «Вильярреала» (17 декабря) и «Алавеса» (21 декабря).