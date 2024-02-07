17-летний игрок «Барселоны» Кубарси вызывает интерес у клубов АПЛ

Несколько клубов АПЛ интересуются защитником «Барселоны» Пау Кубарси, сообщает ESPN.

По данным источника, появление Кубарси в главной команде «Барселоны» ускорило новые переговоры о заключении контракта. Также игра 17-летнего защитника привлекла крупные клубы Англии, но при этим их смущает сумма отступных в 10 миллионов евро.

Кубарси присоединился к «Барселоне» в 2018 году в возрасте 11 лет. В текущем сезоне защитник сыграл за основную команду 6 матчей и отдал одну голевую передачу.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.