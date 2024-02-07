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Сегодня, 10:08

17-летний игрок «Барселоны» Кубарси вызывает интерес у клубов АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Несколько клубов АПЛ интересуются защитником «Барселоны» Пау Кубарси, сообщает ESPN.

По данным источника, появление Кубарси в главной команде «Барселоны» ускорило новые переговоры о заключении контракта. Также игра 17-летнего защитника привлекла крупные клубы Англии, но при этим их смущает сумма отступных в 10 миллионов евро.

Кубарси присоединился к «Барселоне» в 2018 году в возрасте 11 лет. В текущем сезоне защитник сыграл за основную команду 6 матчей и отдал одну голевую передачу.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: ESPN
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
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 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
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