Лапорта и Деку не могут договориться о кандидатуре на пост главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку не могут договориться по поводу следующего главного тренера команды, сообщает AS.

По данным источника, Лапорта хочет пригласить опытного тренера, а Деку предпочитает тренера низшего ранга, который хочет сделать шаг вперед в своей карьере. Главным кандидатом президента «Барселоны» является Ханс-Дитер Флик, а спортивного директора — Сержиу Консейсау («Порту»).

Ранее сообщалось, что Лапорта в ближайшее время встретится с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Руководство рассчитывает пригласить немецкого специалиста на замену Хави.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года.