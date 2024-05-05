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Сегодня, 13:04

Роналду — о хет-трике в ворота «Аль-Вахды»: «Чувствую себя отлично»

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил фанатов за поддержку после победы в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (6:0).

39-летний португалец оформил хет-трик в этой встрече.

«Чувствую себя отлично, спасибо команде и фанатам!» — написал Роналду в соцсетях.

Роналду лидирует по количеству хет-триков среди действующих футболистов — 66. На счету форварда «Интер Майами» Лионеля Месси их 57.

Португальский футболист выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. Его команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице саудовской про-лиги с 74 очками.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Аль-Наср
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Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» разгромную победу над «Аль-Вахдой»

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