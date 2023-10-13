Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

По данным Forbes, португальский футболист в 2023 году заработал 260 миллионов долларов, из которых 200 миллионов долларов приходятся на его зарплату и бонусы, 60 миллионов долларов составляют спонсорские контракты.

Второе место в рейтинге у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси (135 миллионов долларов: 65 миллионов + 70 миллионов). Тройку замыкает нападающий «Аль-Хиляля» Неймар (112 миллионов долларов: 80 миллионов + 32 миллиона).

В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», 110 миллионов долларов), Карим Бензема («Аль-Иттихад», 106 миллионов), Эрлинн Холанн («Манчестер Сити», 58 миллионов), Мохамед Салах («Ливерпуль, 53 миллиона), Садио Мане («Аль-Наср», 52 миллиона), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити, 39 миллионов), Харри Кейн («Бавария», 36 миллионов).

Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. В этом сезоне 38-летний португалец провел 11 матчей за клуб из Саудовской Аравии, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.

Месси летом этого года подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025-го. Аргентинец провел 13 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Неймар перешел в «Аль-Хиляль» также в летнее трансферное окно. На данный момент он не забил ни одного гола и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах за новый клуб.