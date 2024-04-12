Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар играл в покер на телефоне в день рождения дочери.

32-летний бразилец во время торжества за столом держал рядом с собой телефон с включенным онлайн-покером.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году.

В текущем сезоне 32-летний Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.