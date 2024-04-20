Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро восхитился навыками бомбардира Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы не особо осознаем то, что Роналду сделал в футболе, а он и сейчас делает. В прошлом году он забил 50 голов. Что вы скажете о таком игроке?» — приводит слова Каземиро El Chiringuito.

В текущем сезоне 39-летний Роналду провел 37 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт португальца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

«Аль-Наср» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 68 очков в 28 матчах.