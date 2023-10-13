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В Иране опровергли информацию о том, что форварду «Аль-Насра» Роналду грозит 99 ударов плетью

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона страны. Футболисту не будет вынесено никаких судебных решений.

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Вызывает обеспокоенность то, что публикация таких необоснованных новостей может затмить преступления против человечности. Стоит отметить, что Криштиану Роналду приехал в Иран 18 и 19 сентября, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был тепло принят народом и властями. Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку», — сказано в заявлении иранского посольства в соцсетях.

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11 октября сообщалось, что во время посещения страны вместе со своей командой перед матчем азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса» (2:0) Роналду провел встречу с местной художницей, во время которой обнял и поцеловал ее. Тем самым футболист нарушил строгие законы, действующие в Иране. Иранские СМИ отмечали, что Роналду могут наказать бичеванием в размере 99 ударов плетью в случае, если он повторно посетит эту страну.

Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. В этом сезоне 38-летний португалец провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, отметился 11 голами и 6 результативными передачами. После девяти туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на 3-м месте с 19 очками.

Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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