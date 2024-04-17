Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:12

«Аль-Айн» прервал рекордную победную серию «Аль-Хиляля»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Айн» победил «Аль-Хиляль» в первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов — 4:2. Игра прошла в ОАЭ.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, который на данный момент выступает за команду из Эр-Рияда, отметился голом в этой встрече.

«Аль-Хиляль» прервал победную серию из 34 матчей во всех турнирах. Последний раз команда проигрывала в августе прошлого года. Это самая длительная победная серия в истории мирового футбола. Предыдущий рекорд принадлежал клубу «Нью-Сэйнтс», который в сезоне-2016/17 выиграл 27 официальных матчей подряд.

Ответная игра между командами пройдет 23 апреля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Андрей Аршавин назвал лучший матч в своей карьере
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фамаликан» проиграл «Спортингу». Злобин получил желтую карточку

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости