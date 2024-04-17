«Аль-Айн» прервал рекордную победную серию «Аль-Хиляля»

«Аль-Айн» победил «Аль-Хиляль» в первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов — 4:2. Игра прошла в ОАЭ.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, который на данный момент выступает за команду из Эр-Рияда, отметился голом в этой встрече.

«Аль-Хиляль» прервал победную серию из 34 матчей во всех турнирах. Последний раз команда проигрывала в августе прошлого года. Это самая длительная победная серия в истории мирового футбола. Предыдущий рекорд принадлежал клубу «Нью-Сэйнтс», который в сезоне-2016/17 выиграл 27 официальных матчей подряд.

Ответная игра между командами пройдет 23 апреля. Начало — в 21.00 по московскому времени.