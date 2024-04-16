Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 02:22

Роналду будет дисквалифицирован на два матча

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча, сообщает Asharq Al-Awsat.

По сведениям источника, после удаления 39-летнего португальца в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2) дисциплинарный комитет федерации футбола вынесет решение о дисквалификации Роналду на два матча. После допроса форварда по поводу инцидента игрок заявил, что был удален незаслуженно.

Криштиану Роналду. Роналду опять сорвался. Португалец ударил локтем соперника и чуть не врезал судье

Роналду в матче с «Аль-Хилялем» оттолкнул соперника от мяча за боковой линией, перед этим выбив мяч из его рук. После того, как форвард получил красную карточку, он замахнулся на арбитра кулаком.

В текущем сезоне Роналду провел 37 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ
Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар — о победе «Аль-Хиляля» в Суперкубке: «Ребята работали, а я получал оценки»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости