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Болельщик отхлестал форварда «Аль-Иттихада» Хамдалла ремнем после Суперкубка Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Абдерразак Хамдалла.
Фото Reuters

После матча за Суперкубок Саудовской Аравии нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла начал выяснять отношения с болельщиком.

Марокканец подошел к трибуне и плеснул в мужчину водой из бутылки. В ответ фанат достал предмет, похожий на ремень, и отхлестал им форварда «Аль-Иттихада». До драки дело не дошло, обоих мужчин развели по разным сторонам.

В матче за трофей победу одержал «Аль-Хиляль», разгромивший «Аль-Иттихад» со счетом 4:1. Хамдалла забил единственный гол своей команды.

ФК Аль-Иттихад
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