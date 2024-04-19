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«Аль-Наср» — «Аль-Фейха»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 19 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 19 апреля. Встреча пройдет на арене «Университетский стадион имени короля Сауда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 27-х туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» набрала 35 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 65-ю баллами идет на 2-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Аль-Наср
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