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Дубль Мане принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Фейхой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Наср» дома победил «Аль-Фейху» в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Дубль за хозяев оформил Садио Мане. Сенегалец отличился на 76-й и 82-й минутах. Экс-игрок «Ливерпуля» мог оформить хет-трик, но не сумел реализовать пенальти в первом тайме. Еще один мяч на счету Абдулелы Аль-Амри (72-я минута).

Единственный мяч гостей на 6-й минуте забил бывший-форвард «Спартака» Фэшн Сакала.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускал матч.

«Аль-Наср» (68 очков) продолжает занимать второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» на 9 очков. «Аль-Фейха» (35) идет 11-й в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 28-й тур
19 апр, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Фейха

Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
0
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