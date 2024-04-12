Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 18:19

Неймар — о победе «Аль-Хиляля» в Суперкубке: «Ребята работали, а я получал оценки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком (слева) и Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал победу команды над «Аль-Иттихадом» (4:1) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

«Все как в школе: ребята работали, а я просто получал оценки», — написал Неймар в соцсетях.

32-летний бразилец с прошлого года не играет из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В последний раз он выходил на поле в октябре.

Неймар летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
2
0
Читайте также
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов: «Малком уедет из Саудовской Аравии в Англию, Италию или Испанию»
Новости
RSS RSS
Все новости