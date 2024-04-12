Неймар — о победе «Аль-Хиляля» в Суперкубке: «Ребята работали, а я получал оценки»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал победу команды над «Аль-Иттихадом» (4:1) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

«Все как в школе: ребята работали, а я просто получал оценки», — написал Неймар в соцсетях.

32-летний бразилец с прошлого года не играет из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В последний раз он выходил на поле в октябре.

Неймар летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.