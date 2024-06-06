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Тьягу Силва рассказал, в чем Неймар сильнее Месси

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Челси» Тьягу Силва рассказал, в чем форвард Неймар сильнее нападающего Лионеля Месси.

«Неймар морально силен. Я смотрел интервью Месси. Если бы он на протяжении всей карьеры сталкивался с таким же давлением, как Неймар, он бы уже остановился. На Неймара очень сильно давят, это утомляет», — цитирует Силву TNT Sport.

В прошлом году Неймар перешел в «Аль-Хиляль», играющий в чемпионате Саудовской Аравии. Сейчас форвард восстанавливается после серьезной травмы колена.

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