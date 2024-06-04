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Де Брейне допустил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне не исключил, что в ближайшем будущем продолжит игровую карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

«У меня остался год по контракту с «Ман Сити». Поэтому мне нужно думать о том, что будет дальше. В моем возрасте нужно быть открытым для всего. Здесь идет речь о невероятных суммах. Иногда приходится задумываться и об этом. Если я поиграю в Саудовской Аравии два года, то заработаю кучу денег. Я играю в футбол уже больше 15 лет, и, возможно, до сих пор не получил столько, сколько могу заработать там», — приводит слова Де Брейне HLN.

Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Вместе с «горожанами» 32-летний футболист стал шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным триумфатором Кубка страны и победителем Лиги чемпионов. Контракт полузащитника с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2025 года.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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