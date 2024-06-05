Неймар рассказал о взаимоотношениях с Лионелем Месси

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, какие у него отношения с бывшим одноклубником по «Барселоне» и «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Мы далеко друг от друга, но разговариваем, много разговариваем. Буквально вчера он прислал мне сообщение, мы радуемся друг за друга. Что касается чемпионства «Аль-Хиляля», он поздравил меня. Я говорил с ним, Лео — отличный парень, кумир. Помимо того, что он идол, он еще и мой друг, и мы много разговариваем», — цитирует Goal Неймара.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года. Действующий его контракт рассчитан до 2025 года.