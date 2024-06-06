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Лукаку: «Ведущие европейские клубы понимают, что Саудовская Аравия близко»

Алина Савинова
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Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением об уровне футбола в Саудовской Аравии.

Первым из звездных футболистов в чемпионат Саудовской Аравии уехал португальский нападающий Криштиану Роналду, который в декабре 2022 года подписал контракт с «Аль-Насром». Позже в про-лигу перебрались Садьо Мане, Неймар, Карим Бензема, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Малком, Роберту Фирмину, Рияд Махрез и другие игроки.

«Уровень в Саудовской Аравии будет только расти. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. Инфраструктура все еще нужно улучшать, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко. Это уже видно по боксу, гольфу, «Формуле-1», — цитирует Лукаку HLN.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу проводится с 1976 года. По итогам минувшего сезона турнир выиграл «Аль-Хиляль» , набрав 96 очков.

Источник: https://www.hln.be/anderlecht/eerst-saoedi-arabie-daarna-terug-naar-anderlecht-romelu-lukaku-is-er-in-zijn-hoofd-al-uit~add52af4/
Ромелу Лукаку
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