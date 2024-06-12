Барбоза считает, что Смолов мог бы завершить карьеру в Саудовской Аравии

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход нападающего «Динамо» Федора Смолова в «Краснодар».

12 июня Legalbet сообщил, что 34-летний футболист может подписать однолетний контракт с «быками».

«Если есть предложение от «Краснодара», это показывает, что Смолов еще может играть на высоком уровне. Федор – очень талантливый футболист, в «Краснодаре» он может себя показать.

Ему не надо заканчивать с футболом. С финансовой точки зрения можно было поехать доигрывать в Саудовскую Аравию, но уровень РПЛ выше», – цитирует Барбозу Metaratings.

В минувшем сезоне Смолов провел за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.