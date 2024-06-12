Роналду: «Я знаю, что у меня осталось не так уж много лет в футболе. Каждый год — это подарок»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, каково забивать за национальную команду в 39 лет.

Ранее футболист установил мировой рекорд по числу игр на высшем уровне. Товарищеский матч против Ирландии стал для него 1226-м за карьеру. Португалец превзошел рекорд бывшего голкипера сборной Бразилии Рожерио Сени, который остановился на 1225 матчах.

«Забивать голы всегда приятно, и я стараюсь получать от этого удовольствие. Я знаю, что у меня осталось не так уж и много лет в футболе. И, как говорят в Испании, каждый год — это подарок. Голы — это моя ДНК. Самое главное — посвятить себя своей работе. Моя любовь к национальной сборной — на всю жизнь. Важно быть физически и морально здоровым, чтобы иметь возможность помогать команде», — сказал Роналду в эфире SporTV.

Роналду с января прошлого года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

За сборную Португалии нападающий в общей сложности провел 207 игр, в которых отметился 130 забитыми мячами.