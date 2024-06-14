Неймар показал фото с тренировки после восстановления от тяжелой травмы

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в социальной сети фотографии своей тренировки во время отпуска в Бразилии.

«Отпуск с тренировками. Сегодня у меня была компания моего брата Габриэля Жезуса и нескольких друзей», — написал Неймар.

32-летний бразилец не выходил на поле с октября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. Неймар успел сыграл за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забить 1 гол и сделать 3 результативные передачи.