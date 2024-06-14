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Сегодня, 03:11

Неймар показал фото с тренировки после восстановления от тяжелой травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в социальной сети фотографии своей тренировки во время отпуска в Бразилии.

«Отпуск с тренировками. Сегодня у меня была компания моего брата Габриэля Жезуса и нескольких друзей», — написал Неймар.

32-летний бразилец не выходил на поле с октября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. Неймар успел сыграл за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забить 1 гол и сделать 3 результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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