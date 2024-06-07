Месси о воссоединении с Неймаром: «Жизнь делает такие повороты, что может произойти что угодно»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил вероятность воссоединения с бразильским форвардом Неймаром.

Футболисты вместе выступали за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год и за «ПСЖ» (с 2021-го по 2023-й).

«Не знаю. Сейчас это сложно, он в Саудовской Аравии, ему, кажется, остался год по контракту. У него был трудный год, он долго был травмирован, из-за чего пропустит и Кубок Америки, и не смог сыграть большинство матчей в Аравии. Так что сейчас это сложно. Потом не знаю, жизнь делает такие повороты, что может произойти что угодно. Но думаю, что на данный момент — нет», — приводит слова Месси Infobae.com

В прошлом году Неймар перешел в «Аль-Хиляль», играющий в чемпионате Саудовской Аравии. Сейчас форвард восстанавливается после серьезной травмы колена.

Месси с лета 2023-го выступает за «Интер Майами» из МЛС. В этом сезоне он провел 15 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами.