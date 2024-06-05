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Судейство

Сегодня, 14:30

Каманцев — о работе Карасева в Саудовской Аравии: «Судьям нужно освежать голову»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» объяснил, для чего арбитру Сергею Карасеву нужно было работать на матчах в Саудовской Аравии.

«Карасев уехал в Саудовскую Аравию в день тура РПЛ? Судьям нужно освежать голову, менять обстановку. Мажич, как психолог, понимает, когда арбитр нужен здесь, а когда ему нужно сменить обстановку. Понимаю, что Карасева хорошо бы назначать каждый день — но мы так действовать не можем. Вы видите, что за последние 3 года он находится в лучшей форме, работает очень круто. А на это влияет комплекс факторов», — сказал Каманцев «СЭ».

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

РПЛ
Милорад Мажич
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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 24 1 9
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