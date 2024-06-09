Клубы Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Крыльев» Рахмановичем

Как стало известно «СЭ», клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Амаром Рахмановичем. Однако конкретных предложений пока сделано не было.

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за «Крылья Советов».