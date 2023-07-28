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Игало: «Роналду играет ради денег, а не из-за страсти к футболу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Одион Игало.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Хилаля» Одион Игало признался, что уже играет на ради страсти, а ради денег, как и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда ты молод, да, ты играешь ради страсти. Тогда тебя не волнуют деньги. Но в моем возрасте я нахожусь на последнем отрезке своей карьеры, не знаю, сколько осталось — два года или когда Бог скажет, что конец. Не больше трех лет. Я всю жизнь играл ради страсти, теперь ради денег. Я не из тех игроков, которые приходят и говорят: «Я играю ради страсти». Брат, это просто деньги. Роналду все еще играет ради страсти? Роналду за всю мою жизнь заработал в 100 раз больше, чем я, и все же он отправился в Саудовскую Аравию. Он сделал это из страсти? Это ради денег, бро», — цитирует Goal Игало.

Ранее Игало и Роналду вместе играли в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду. Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду
Футбол
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