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Сегодня, 09:56

Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Пресс-служба лиги Саудовской Аравии опубликовала символическую сборную по итогам сезона-2022/23.

В состав не был включен португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Вратарь: Марсело Гроэ («Аль-Иттихад»);

Защитники: Гислен Конан («Аль-Наср»), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад»), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад»), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад»);

Полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср»), Ромариньо («Аль-Иттихад»), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун»);

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Одион Игало («Аль-Хилаль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»).

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад 38-летнего форварда в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Нападающий провел 16 матчей за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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