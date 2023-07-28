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«Аль-Наср» включил Мане в заявку на клубный кубок арабских чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аль-Наср» включил в заявку на клубный кубок арабских чемпионов нападающего «Баварии» Садио Мане, сообщает Ariyadhiah.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии близок к соглашению по трансферу 31-летнего сенегальца после встречи между официальными лицами клуба и агентом игрока в Токио.

Ранее появилась информация, что «Аль-Наср» готов заплатить 32 миллиона евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Мане сыграл 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
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