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23 мая, 23:14

«Аль-Наср» ушел от поражения в концовке матча с «Эр-Риядом»

Алина Савинова
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«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Эр-Риядом» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:2.

Счет на 15-й минуте встречи открыл форвард гостей Отавио. Затем хозяева забили два гола усилиями Андре Грэя и Мохаммеда Аль-Акелы.

На 63-й минуте защитник «Аль-Насра» Аймерик Лапорт получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Однако гости сравняли счет в добавленное время — на 90+7-й минуте гол забил Мешари Аль-Немер.

«Аль-Наср» с 79 очками сохраняет второе место в турнирной таблице. «Эр-Рияд» набрал 32 балла и поднялся на 14-ю позицию.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 33-й тур
23 мая, 00:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол
ФК Аль-Наср
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