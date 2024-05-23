«Аль-Наср» ушел от поражения в концовке матча с «Эр-Риядом»

«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Эр-Риядом» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:2.

Счет на 15-й минуте встречи открыл форвард гостей Отавио. Затем хозяева забили два гола усилиями Андре Грэя и Мохаммеда Аль-Акелы.

На 63-й минуте защитник «Аль-Насра» Аймерик Лапорт получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Однако гости сравняли счет в добавленное время — на 90+7-й минуте гол забил Мешари Аль-Немер.

«Аль-Наср» с 79 очками сохраняет второе место в турнирной таблице. «Эр-Рияд» набрал 32 балла и поднялся на 14-ю позицию.