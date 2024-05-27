Лига Саудовской Аравии: расписание матчей и результаты последнего тура

27 мая состоятся матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. «Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» поедет в гости к «Аль-Вахде» и другие встречи.

«СЭ» публикует расписание игр, которые пройдут в понедельник. Время начала — московское. В прямом эфире смотреть матчи про-лиги можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко.

Расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

27 мая. 21.00. «Аль-Таавун» — «Аль-Иттифак»

27 мая. 21.00. «Аль-Хазм» — «Абха»

27 мая. 21.00. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

27 мая. 21.00. «Аль-Шабаб» — «Аль-Фатех»

27 мая. 21.00. «Аль-Таи» — «Аль-Охдуд»

27 мая. 21.00. «Аль-Халидж» — «Эр-Рияд»

27 мая. 21.00. «Дамак» — «Аль-Раед»

27 мая. 21.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»

27 мая. 21.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Фейха»

11 мая «Аль-Хиляль» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В матче 31-го тура про-лиги команда обыграла «Аль-Хазм» со счетом 4:1. Клуб, за который играют нападающие Неймар и Малком, стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице.

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