«Аль-Иттихад» сыграет с «Дамаком» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 23 мая. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Иттихад» — «Дамак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Иттихад» набрал 51 очко и занимает пятое место в таблице чемпионата. «Дамак» с 40-ка баллами располагается на 10-й строчке в первенстве страны.

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