«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Аль-Раедом» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 7 марта. Матч пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Наср» — «Аль-Раед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция игры в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Полный календарь про-лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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