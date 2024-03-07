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7 марта, 22:04

«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Раеду» в домашнем матче

Алина Савинова
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Криштиану Роналду (слева).
Фото AFP

«Аль-Наср» дома уступил «Аль-Раеду» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:3.

У гостей отличились Карим Эль-Беркауи, Мохаммед Фузайр и Амир Саюд. Единственный гол хозяев забил Айман Яхья.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

«Аль-Наср» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Раед» набрал 23 очка и поднялся на 13-е место.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 23-й тур
07 мар, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:3
Аль-Раед

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
15
0
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