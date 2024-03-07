«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Раеду» в домашнем матче

«Аль-Наср» дома уступил «Аль-Раеду» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:3.

У гостей отличились Карим Эль-Беркауи, Мохаммед Фузайр и Амир Саюд. Единственный гол хозяев забил Айман Яхья.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

«Аль-Наср» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Раед» набрал 23 очка и поднялся на 13-е место.